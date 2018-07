Grave Danger Ultimate Edition erscheint für Nintendo Switch

Entwickler JB Gaming Inc. gibt bekannt, dass mit Grave Danger: Ultimate Edition eine Umsetzung des PC-Downloadhits für die Nintendo Switch erscheinen wird. Ursprünglich erschien der Titel im Dezember 2016 via Steam für den PC und erfreut sich dort durchaus guter Kritiken.

Wer den Spieleklassiker The Lost Vikings kennt weiß, was einen bei Grave Danger erwartet, gilt das Spiel doch als spiritueller Nachfolger des zeitlosen Klassikers. In dem Abenteuer dreht sich alles um ein ungleiches Team aus Helden, welches aus drei Charakteren besteht: Dante der Cowboy, Elliot der Zauberer und Malice der Sensenmann.

Alle Figuren verfügen über unterschiedliche Fähigkeiten und Talente, die ihr miteinander kombinieren müsst, um die Actionsequenzen und Puzzles lösen zu können. Dabei kann das Abenteuer sowohl alleine, als auch kooperativ mit bis zu drei Spielern angegangen werden – auch lokal.

Grave Danger Ultimate Edition – Die Features

– 30 Levels

– Voller Controller- & TV-Support.

– 3 einzigartige Charaktere

– 3 einzigartige Welten mit besonderen Gegnern

– Spieler werden am Ende eines Levels mit einer Note belohnt, die zum Wiederspielen motivieren soll

– Sammelitems in Form von Wanted Postern in jedem Level

Ultimate Edition Features:

– 10 neue Level

– Komplett neues UI

– Neue Geschütztürme, die mit lilanen Projektilen auf euch schießen

– Neue Geschütztürme, die mit grünen Projektilen auf euch schießen (dienen als Sprungpad)

– Neue rotierende Plattformen

– Ein Vogel, der geritten werden kann und über Spitzen und andere Hindernisse springt



Erscheinen wird Grave Danger: Ultimate Edition für die Nintendo Switch im 3. Quartal 2018.