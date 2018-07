God of War Releasetermin steht fest + Sondereditionen angekündigt

Das Buffet ist angerichtet. Kriegsgott Kratos lädt zum Festmahl ein, denn Sony hat endlich den God of War Releasetermin bekannt gegeben. Kratos und sein Sohn Atreus reichen ihre Schlachtplatte exklusiv auf der PlayStation 4 dar, auf der das Spiel am 20. April 2018 endlich erscheinen wird.

Um die Ankündigung zu feiern, zeigt Sony auch einen neuen Trailer zum Spiel, der es mal wieder in sich hat.



Das neue Video macht keinen Hehl daraus, dass das neue God of War deutlich storylastiger wird, als seine Vorgänger. Atreus und Kratos müssen die Leiche ihrer geliebten Mutter und Frau zum Gipfel des höchsten Berges bringen und treffen dabei auf viele Verbündete. Doch ob man denen tatsächlich trauen kann?

Auch die Midgardschlange und ein Drache, bei dem es sich möglicherweise um den legendären Nidhöggr handeln könnte, spielen im Video eine wichtige Rolle.

Außerdem kündigte Sony auf dem eigenen Blog mehrere Editionen zum Spiel an. God of War wird in einer Collector’s Edition, Limited Edition und Digital Deluxe Edition erscheinen.

God of War – Inhalte der Collector’s Edition

Das God of War-Spiel für PS4 im schwarz-grauen Steelbook

Eine 22cm große Statue von Kratos und Atreus

Eine Landkarte

Zwei geschnitze Figuren der Nuldra Brothers

Ein exklusiver Lithograf-Druck

Zahlreiche digitale Extras der anderen Editionen

God of War – Inhalte der Limited Edition

Das God of War-Spiel für PS4 im schwarz-silbernen SteelBook

Das Dark Horse-Artbook

Drei Ingame-Extras: Death’s Vow Rüstung, das Exile’s Guardian-Schild und das GoW PS4-Theme

God of War – Inhalte der Digital Deluxe Edition

Den Download-Code für das God of War-Spiel für PS4

Drei Ingame-Extras: Death’s Vow Rüstung, das Exile’s Guardian-Schild und das GoW PS4-Theme

Ein digitaler Comic von Dark Horse samt Künstlerkommentaren

Ein digitales Mini-Artbook samt Künstlerkommentaren

Vorbesteller bekommen zudem drei legendäre Schild-Designs spendiert. Wer bei teilnehmenden Händlern vorbestellt, erhält zudem dem Luck of Ages XP Boost, mit dem ihr +10 Glück und einen Verbesserungsslot erhaltet.