Go Vacation Nintendo Switch: Pre-Load gestartet!

Go Vacation Nintendo Switch: Pre-Load ist gestartet, Spiel kann jetzt heruntergeladen werden.

Gute Nachrichten für alle urlaubsreifen Nintendo Switch Spieler: Go Vacation kann ab sofort im eShop heruntergeladen werden, damit ihr pünktlich zum Release am 27. Juli loslegen könnt. Wer also Interesse an der digitalen Version hat, kann den knapp 8,8 GB großen Download ab sofort starten. Natürlich erscheint Go Vacation aus als Retail-Fassung, wenn euch das eher zusagt.

Go Vacation erschien bereits vor einigen Jahre für die Wii und schlägt nun als Remaster auf Nintendos Hybriden auf. Im Spiel verschlägt es euch auf die idyllische Ferieninsel Kawaii, auf der euch 50 Aktivitäten erwarten. Darunter Fallschirmspringen, Beach-Volleyball, Tennis, Schneeballschlachten und vieles mehr.

Entwickelt wird das Game von Bandai Namco und es umfasst eine Vielzahl von Einzel- und Multiplayer-Spielen, die sowohl lokal als auch online für Urlaubsfeeling sorgen. Einige der Herausforderungen nutzen die Möglichkeiten der Bewegungssteuerung. Auf die SpielerInnen warten täglich neue Überraschungen, während sie die Insel Kawaii durchstreifen und dort vier verschiedene Ferienresorts entdecken. Auf ihren Erkundungstouren – beispielsweise zu Fuß, zu Pferd, oder mit dem Schneemobil – stoßen sie immer wieder auf Sammelobjekte und diverse Aufgaben. Diese und viele weitere Möglichkeiten können sie nutzen, um einen höheren Level zu erreichen oder die eigene Spielfigur kreativ zu stylen. Obendrein können sie ihre eigene Ferienvilla auf der Insel dekorieren, an Imbissständen leckeres Essen genießen oder eine Fotosafari unternehmen. Dabei nehmen sie spielinterne Bilder der liebenswerten Tiere auf, die sich in jedem Resort verstecken. Dazu kommen regelmäßige Herausforderungen aber auch Geschenke wie Spezialkostüme oder Hunde der unterschiedlichsten Rassen.