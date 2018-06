Ghost of Tsushima Infos > Neue Details zum Samurai-Abenteuer

Ghost of Tsushima, das neue Spiel von Suckerpunch, war vermutlich das beeindruckendste Spiel der Sony-Pressekonferenz auf der E3 2018. Nun haben die Entwickler in einem Live Stream auf der E3 neue Infos bekanntgegeben.

Ghost of Tsushima Infos – Das erwartet euch im Samurai Spiel

– Die Entwickler beschreiben Ghost of Tsushima als realistisches und bodenständiges Open-World-Spiel.

– Die Umgebung fällt abwechslungsreich aus und reicht von Bambuswäldern in der Landschaft bis hin zu urbanen Zentren kunstvoll gestalteter Schlösser.

– Es gibt so viele Geschichten in dem Spiel, dass man sie womöglich nicht alle finden wird.

– Die Hauptgeschichte dreht sich um den Kampf von Jin gegen die Mongolen. Deshalb muss Jin auch über sich hinauswachsen und mehr als nur sein Samurai-Training beherrschen, wenn er die Mongolen besiegen will. Manchmal helfen ihm allerdings nur brutale Attentäter Moves weiter. Ihr greift beispielsweise auf einen Greifhaken zum töten zurück.

– Das Spiel erzählt eine rein fiktive Geschichte in einem historischen Szenario.

– Das Motto der Kämpfe lautet: Schlamm, Blut und Stahl.

– Es besteht die Möglichkeit für andere Waffen, doch im Moment will Sucker Punch nur das Katana zeigen.

– Bewegung ist das Stichwort in Sachen Grafik, weil sich alles bewegen soll: Bäume wehen im Wind, Blätter fallen zu Boden und vieles mehr.



– Alles, was man in der Ferne sieht, kann man auch erreichen. Beispielsweise eine Pagode oder mongolische Kriegsschiffe

– Das HUD wird sehr minimalistisch ausfallen, Sucker Punch will es aber noch nicht zeigen.

– Es wird einen Fotomodus geben

– Optional kann man auch japanische Sprachausgabe einstellen.

– Der Held Jin trägt den Spitznamen „The Ghost of Tsushima„. Sein vollständiger Name lautet Jin Sakai. Jin ist in Japan zu einer Legende geworden, die „The Ghost“ genannt wird.

– Samurai waren in Japan sehr respektiert. Menschen verbeugten sich vor euch, wenn ihr an ihnen vorbei kommt. Von einigen wurden sie aber auch gefürchtet: Einige Frauen und Kinder werden versuchen zu fliehen oder sich verstecken, wenn sie Jin sehen. Andere Menschen werden versuchen Jin anzugreifen, um sich selbst zu beweisen. All das soll das Spiel realitätsnah und lebendig machen.

– Es gibt zwei zentrale Städte und viele kleinere Außenposten und Dörfer.

– NPCs können euch in der Technik „Ghost“ trainieren. Das Werfen von Shuriken oder nutzen von Kunai muss erst erlernt werden.



– Man kann auf einem Pferd reiten das Nobu heißt.

– Den im E3 Trailer gezeigten Detailgrad der Grafik kann man auch im fertigen Spiel erwarten.

– Es gibt zwei Fähigkeitenbäume, die stark verzweigt sind. Einer beschreitet den Weg der Samurai, der anderen den Weg der Ghost.

– Samurai konzentrieren sich mehr auf den Schwertkampf, Pfeil & Bogen und Verteidigung. Ghost setzt mehr auf Stealth, Alchemie und Beweglichkeit.

– Der Fähigkeitenbaum des Samurai ist von Anfang an freigeschaltet. Für den Ghost-Baum muss man erst Aufgaben erledigen, damit sich einige Felder auf ihm öffnen.

Einen Erscheinungstermin für Ghost of Tsushima nennen die Entwickler noch nicht.