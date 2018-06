Ghost of Tsushima Gameplay > Erstes Material von der E3 2018

Das erste Ghost of Tsushima Gameplay ist da: Auf der E3 2018 hat Sony erstmals Gameplay zum kommenden Samurai-Actiontitel Ghost of Tsushima für die PlayStation 4 veröffentlicht. Das neue Spiel von Suckerpunch entführt euch ins feudale Japan, in dem ihr es als Samurai mit verschiedenen Feinden aufnehmt.

Das brutale Actionspiel nimmt sich allerdings die Zeit für ruhige Momente, um die malerische Atmosphäre der Kulisse bestmöglich einzufangen. Die Kämpfe sind brachial in Szene gesetzt und ziemlich brutal, ohne dass der Titel dabei zu einer Gewaltorgie verkommt. Ansonsten erwarten euch Stealth- und Kletterpassagen in einer wunderschönen Grafik.

Neue Infos zu Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima ist einepisches Open-World-Samurai-Abenteuer, das während der Invasion der Mongolen in Japan im Jahr 1274 spielt. Die Entwickler erzählen eine neue Geschichte aus der Welt des feudalen Japan – eine Zeit des Kriegs, des Chaos und der gewaltsamen Veränderung.

Der Spieler ist Jin Sakai, ein mächtiger Samurai-Krieger, dessen Abenteuer von der japanischen Geschichte und den berühmten Traditionen des Samurai-Kinos inspiriert wurden und eine großartige Geschichte von Rache und Hoffnung erzählen soll.

Im Video kämpft Jin mit einer anderen Samurai – einer tödlichen Onna-Bugeisha namens Masako. Sie haben sich zusammengeschlossen, um ihre Heimat vor den mongolischen Invasoren zu retten, aber Masakos tragische persönliche Geschichte treibt einen Keil in die Beziehung zu Jin.

Masako ist nur eine von vielen Nebencharakteren, die in unterschiedlichen Quests die Geschichte von Ghost of Tsushima erzählen sollen. Diese Charaktere werden wichtige Teile in Jins Haupthandlung spielen, aber die meisten von ihnen werden auch Nebenquests und Geschichten haben, die ihr frei erforschen könnt. Das Gameplay-Video zeigt eine Nebenmission aus Masakos Storyline.