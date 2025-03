Xenoblade Chronicles kehrt zurück auf die Geräte der Nintendo Switch-Familie. Mit Xenoblade Chronisches X: Definitive Edition erhält das beliebte Nintendo Wii U-Rollenspiel eine zeitgemäße Neuauflage mit zahlreichen Verbesserungen und Erweiterungen, die sowohl Neulinge als auch Kenner des Originals locken sollen.

Das Rollenspiel verschlägt euch in das Jahr 2054. Es tobt ein intergalaktischer Krieg und die Menschheit steht kurz vor ihrer endgültigen Vernichtung. Nachdem die Erde bereits komplett zerstört wurde, befindet sich eine kleine Gruppe Überlebender auf der Suche nach einer neuen Heimat. Auf ihrem Weg durch den interstellaren Raum müssen sie auf dem unerschlossenen Planeten Mira notlanden und sich neuen Herausforderungen stellen.

Es beginnt ein aufregendes Abenteuer mit zahlreichen Bedrohungen und Herausforderungen innerhalb einer riesigen und zugleich abwechslungsreichen Welt mitsamt eines lebendigen Ökosystems. Während des Abenteuers können sich die Spieler:innen frei über die Oberfläche des Planeten bewegen. Sie werden auf eine Vielzahl fremdartiger, riesenhafter Wesen treffen, die sie bekämpfen können, um wertvolle Rohstoffe zu erlangen. Nun könnt ihr dank dieses Gewinnspiels selber Teil dieses Abenteuers werden. Gemeinsam mit Nintendo Deutschland verlosen wir ein Gewinnpaket rund um das Rollenspiel.

Der Preis der Aktion:

ein Gewinnpaket bestehend aus dem Nintendo Switch-Rollenspiel Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition mitsamt zugehörigem Merchandise Paket (Schlüsselanhänger, Spielmatte und Karten)

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

In Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition können die Spieler auf ihren Erkundungen des Planeten Mira auf sogenannte Skell’s zurückgreifen. Dies sind mächtige Mechs, die ihr steuern und personalisieren könnt. Ein Skell ist eine mächtige Maschine, die sich für rasante Überlandfahrten in ein Gefährt verwandeln, deinen Gegnern im Kampf massiven Schaden zufügen und sogar fliegen kann. Daher wollen wir von euch wissen welches Feature des Shell euch am meisten reizt auf dem Planeten Mira auszuprobieren? Teilt uns eure Wahl mit einer kleinen Begründung mit und sendet eure Mail mit dem Betreff „Xenoblade Gewinnspiel“ an Chris“at“gamezgeneration.de. Zeit für eure Teilnahme habt ihr bis Sonntag, den 30. März 2025 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist der 30. März 2025 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles