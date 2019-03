Mit dem neuen Nintendo 3DS-Titel Kirby und das extra magische Garn erwartet alle Jump and Run-Freunde ein weiteres erstklassiges Hüpfspiel für die Handheld-Familie aus dem Hause Nintendo. Gemeinsam mit Nintendo Deutschland verlosen wir in unserem aktuellen Gewinnspiel zwei Versionen des Spiels, sodass ihr mit der kleinen Knutschkugel ein kunterbuntes Abenteuer erleben könnt. Wir durften Kirby und das extra magische Garn bereits ausgiebig testen und waren mehr als begeistert wie unser Testbericht zu Kirby und das extra magische Garn beweist. Neugierig auf das Spiel geworden? Dann macht mit bei unserer Gewinnaktion!

Die Preise der Aktion:

zweimal je eine Handelsversion des Jump and Runs Kirby und das extra magische Garn für den Nintendo 3DS

Seit dem 8. März 2019 ist Kirby und das extra magische Garn nun auch in Europa für die Geräte der Nintendo 3DS-Familie verfügbar und passend dazu ist im Nintendo eShop auch eine Demo zum Spiel verfügbar, sodass ihr schon einmal Probespielen könnt. Für alle anderen unter euch, haben wir an dieser Stelle auch noch ein kleines Video zu dem zuckersüßen Hüpfspiel, welches euch alle Features genauer vorstellt.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Passend dazu, möchten wir in unserer aktuellen Gewinnaktion auch von euch wissen welche Kirby-Verwandlung euch wahlweise aus der Demo oder dem oben stehenden Video am besten gefallen hat und warum. Begründet eure Wahl bitte mit zwei bis drei Sätzen und sendet selbige mit dem Kennwort: „Kirby Gewinnspiel“ an Chris“at“gamezgeneration.de

Kirby kann sich in seinem neuen Abenteuer sowohl aufgrund seiner Beschaffenheit beispielsweise in ein kleines Auto verwandeln, als Gleitschirm durch die Lüfte fliegen und vieles mehr. Aber auch traditionelle Wandlungsformen sind ihm auf dem 3DS dank der „Garn-Fähigkeiten“ möglich. So kann er dort beispielsweise mit einem Schwert gegen die knuffigen Gegner in den Kampf ziehen.

Zeit für die Einsendung habt ihr diesmal bis Sonntag, den 24. März 2019 um 23:59 Uhr.

Die Teilnahmebedingungen für das Kirby Gewinnspiel:

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Gewinnspielkooperation