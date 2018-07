Mit der DreamHack Leipzig steht Ende Januar das erste große Gaming-Event in diesem Jahr in den Startlöchern. Vom 26. bis 28. Januar 2018 startet auf dem Leipziger Messegelände das vollgepackte Event, welches mit vielen Highlights aufwarten wird. So werden an den drei Messetagen zahlreiche eSports-Turniere zu beliebten Spielen wie der Pokémon-Reihe, Rocket League, StarCraft II oder auch FIFA 18 stattfinden. Darüber hinaus erwartet euch Deutschlands größte LAN-Party mit sage und schreibe 1.732 Plätzen, die zum Mitspielen einladen.

Sei Teil der DreamHack Leipzig 2018

Auch ihr könnt Teil der DreamHack Leipzig 2018 sein, denn wir verlosen gemeinsam mit der Leipziger Messe fünfmal je zwei Tageskarten in unserer aktuellen Gewinnaktion. Ein Besuch des Events lohnt sich aus vielerlei Hinsicht. Nicht nur die genannten eSports-Turniere locken auf das Messegelände in der sächsischen Messestadt. Auf der DreamExpo erwarten euch zahlreiche Aussteller, bei denen ihr die neuesten Games ausprobieren könnt oder ihr besucht direkt den DreamStore von MediaMarkt, in dem euch einige Spiele-Schnäppchen erwarten.

Wem das noch immer nicht ausreicht, der kann sich auf ein vollgepacktes Rahmenprogramm freuen. So ist neben einem großen Cosplay-Contest auch eine XMG-Party geplant. Ihr seht also das Wochenende auf der DreamHack Leipzig 2018 wird mit Sicherheit nicht langweilig.

Doch nun kommt ihr ins Spiel! Wir verlosen fünfmal jeweils zwei Tageskarten unter allen Teilnehmern unserer Gewinnaktion. Hierfür müsst ihr lediglich eine kleine Frage rund um das Messeevent beantworten und schon seid ihr im Lostopf um die Ticketpreise!

Die Frage zum Gewinnspiel:

Wir würden gern von euch wissen mit wem ihr am liebsten das Event besuchen möchtet und warum? Teilt uns eure Meinung anhand einer kurzen Begründung (2-3 Sätze) mit!

Sendet euren Beitrag bis spätestens Montag, den 22.01.2018 an Chris“at“GamezGeneration.de und dem Betreff „DreamHack Leipzig 2018„. Bitte beachtet, dass der Zutritt zum Event erst am 16 Jahre gestattet ist. Die Auslosung der Tickets findet am 23. Januar 2018 statt!

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt ist jeder Teilnehmer, der das 16. Lebensjahr erreicht hat mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Montag der 22. Januar 2018 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und der Leipziger Messe GmbH

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei der DreamHack Leipzig.