Nintendo hat passend zum Start in die Sommerferien das nächste Highlight für die Nintendo Switch veröffentlicht. Die Rede ist natürlich von dem kreativen Levelbaukasten Super Mario Maker 2, der am 28. Juni 2019 für die Switch erschienen ist. Anlässlich des Releases verlosen wir ein Exemplar des Spiels mit freundlicher Unterstützung von Nintendo Deutschland.

Der Preis der Gewinnspielaktion:

einmal das Nintendo Switch Spiel Super Mario Maker 2

Teilnahmebedingungen:

Um am Gewinnspiel teilnehmen zu können, möchten wir von euch wissen welches Spielelement von Super Mario Maker 2 ihr am liebsten ausprobieren möchtet. Passend dazu haben wir für euch eine Vorauswahl getroffen, sodass ihr eure Wahl nur kurz begründen müsst.Teilt uns euren Favoriten mit einer kurzen Begründung via E-Mail mit und schon seid ihr im Gewinntopf um das Spiel.

Dies sind die Antwortmöglichkeiten:

Den Abenteuermodus mit über 100 Levels

Im Baumodus eigene Level erstellen

Level aus aller Welt von anderen Spielern ausprobieren

Den lokalen Multiplayer mit Freunden

Im Online-Mehrspielermodus antreten

Wenn ihr eure Wahl getroffen habt, sendet eine E-Mail mit eurem Favoriten an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt bitte den Betreff „Super Mario Maker 2 Gewinnspiel“. Teilnahmeschluss für die Aktion ist Sonntag der 14. Juli 2019.

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Gewinnspielkooperation