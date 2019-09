Seit dem 27. September 2019 dürfen nun auch Nintendo Switch-Besitzer in die Spielwelt von Dragon Quest XI abtauchen. Mit Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals – Definitive Edition erhalten Nintendo-Fans eine erweiterte und an die Hybrid-Konsole angepasste Variante des Rollenspiel-Klassikers, der bereits auf der PS4 für Furore sorgte. Gemeinsam mit Nintendo Deutschland verlosen wir in diesem Gewinnspiel drei Exemplare des Rollenspiels für eure Nintendo Switch und dabei müsst ihr eure Spürnase unter Beweis stellen.

Die Preise:

dreimal je ein Exemplar von Dragon Quest XI: Streiter des Schicksals S – Definitive Edition für die Nintendo Switch

Teilnahmebedingungen:

In diesem Gewinnspiel müsst ihr die Ticklinge aufspüren. Diese kleinen Racker nehmen in Dragon Quest XI eine zentrale Rolle ein und haben sich auf unser Portal verirrt. Ihr findet folgendes Bild dreimal auf unserer Webseite in unterschiedlichen Artikeln. Spürt das Bild auf und sendet uns die drei Fundorte der Ticklinge per Mail und den Betreff: „Dragon Quest XI – Gewinnspiel“ bis zum Ablauf des 7. Oktobers an folgende E-Mail Adresse Chris“at“gamezgeneration.de

So sehen die Ticklinge aus:

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Gewinnspielkooperation