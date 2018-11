Mit Dark Souls Remastered ist kürzlich ein weiterer Klassiker für die Nintendo Switch erschienen. Unser Lars hatte in seinem Testbericht all seine Stärke und Mut zusammengenommen und ist dennoch tausend Tode gestorben. Gemeinsam mit Nintendo Deutschland verlosen wir nun zwei Exemplare des Spiels für eure Nintendo Switch in der aktuellen Gewinnspiel-Aktion.

Das sind die Preise:

zweimal je eine Handelsversion des Nintendo Switch Spieles Dark Souls Remastered

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Dark Souls Remastered ist ein sehr forderndes Spiel, dass euren Puls mit knackigen Herausforderungen in die Höhe schnellen lassen kann. Damit die „dunklen Seelen“ euch nicht zur Weißglut bringen, empfiehlt es sich während des Zockens auch einmal eine beruhigende Pause einzulegen. Daher wollen wir und Nintendo von euch wissen, welchen Ort ihr aufsuchen würdet, um euch von den Anstrengungen in Dark Souls: Remastered zu erholen und wieder zur Ruhe zu kommen? Sendet hierfür ein Bild eures Erholungsortes an uns und schon seid ihr beim Gewinnspiel dabei. Wichtig: Ihr müsst nicht auf den Bildern zu sehen sein und ihr könnt auch beispielhafte Bilder der Orte senden, die ihr für die beste Erholungsmöglichkeit haltet.

Teilt uns euer Bild via E-Mail und dem Betreff „Dark Souls: Remastered“ an Chris“at“gamezgeneration.de bis zum 02. Dezember 2018 um 23:59 Uhr mit und schon seid ihr im Gewinntopf um einen der beiden Preise.

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist für jeden Bewohner der Bundesrepublik Deutschland ab dem Erreichen des 16. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 02. Dezember 2018 um 23:59 Uhr

WICHTIG: Aus organisatorischen Gründen kann die Auflösung des Gewinnspieles erst zum Ende der 50 Kalenderwoche erfolgen

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Kooperation