Die Sommerzeit ist da und somit auch die beliebteste Phase um einem geliebten Menschen das „Ja-Wort“ zu geben. Fans von dem Nintendo Switch-Titel Animal Crossing: New Horizons befinden sich daher unlängst in den Vorbereitungen der großen Hochzeits-Feierlichkeiten von Rosina und Björn. Um dieses Thema soll sich auch unser Gewinnspiel in Kooperation mit Nintendo Deutschland drehen, bei dem wir unter allen Teilnehmer(innen) drei tolle Preise verlosen.

Preise:

Preis: Animal Crossing: New Horizons für Nintendo Switch inkl. Merchandise Preis: die beiden amiibo-Figuren Björn, Rosina & K.K. für eure Sammlung Preis: ein Merchandise-Set mit coole Animal Crossing: New Horizons-Goodies

Teilnahmebedingungen:

In dieser Gewinnaktion habt ihr die Möglichkeit auf zwei Arten teilzunehmen. Ihr habt dabei die Wahl und könnt selber entscheiden, wie ihr eure Chance auf einen der drei Gewinne umsetzen möchtet. Variante 1: Ihr besitzt bereits Animal Crossing: New Horizons für eure Nintendo Switch. Wir möchten gern von euch wissen in welchem sommerlichen Ambiente ihr die Hochzeitsvorbereitungen von Björn und Rosina im Spiel umsetzt. Spielt ihr in einem schattigen Plätzchen unter einem Baum, gemütlich am See oder auf dem Rückweg von der Arbeit in der U-Bahn? Teilt uns euren favorisierten Platz sehr gern in Form eines kleines Textes und / oder eines Fotos mit und schickt uns dieses per E-Mail an unten genannte Adresse.

Variante 2: Ihr besitzt noch nicht Animal Crossing: New Horizons. Hier möchten wir von euch wissen in welcher Thematik ihr die Hochzeit von Björn und Rosina im Spiel umsetzen würdet, wenn ihr diese planen könnt? Soll sie verträumt werden und mit wunderschöner Boho-Deko die Gäste begeistern, kitschig in rosa gehalten sein oder komplett gegen den Strom schwimmen und „rockig“ werden? Teilt uns eure Ideen in Form eines kleinen Textes mit.

Eure Einsendungen schickt ihr bitte bis Montag, den 5. Juli 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt den Betreff „Hochzeit in Animal Crossing New Horizons„, um die Chance auf einen der drei Gewinne zu wahren.

Details zu eurer Teilnahme:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Montag, der 05. Juli 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Kooperation im Zuge des Gewinnspieles