Am 9. Februar 2022 war es endlich wieder soweit. Nintendo hart eine neue Nintendo Direct-Ausgabe ausgestrahlt, bei der vornehmlich Titel für Nintendo Switch vorgestellt wurden, die in der ersten Hälfte des Jahres 2022 erscheinen werden. Mit dabei waren einige Überraschungen wie ein umfangreicher Zusatzinhalt zu Mario Kart 8 Deluxe, Nintendo Switch Sports oder aber Mario Strikers Battle League Football. Passend um die Vorfreude auf die kommenden Highlights zu schüren verlosen wir bei diesem Gewinnspiel drei tolle Preise von Nintendo.

Die Preise:

1. Preis: Einmal das Nintendo Switch Spiel WarioWare Get it Together!

2. und 3. Preis: Je eine Nintendo Merchandise Paket mit coolen Goodies

So nehmt ihr an der Aktion teil:

Um an dem Gewinnspiel teilzunehmen, müsst ihr uns via E-Mail mitteilen auf welches Highlight ihr euch aus der zurückliegenden Nintendo Direct am meisten freut und warum. Schickt eure Wahl per E-Mail an Chris“at“gamezgeneration.de, um die Chance zu erhalten einen der drei Gewinne zu erhalten. Im Nachgang werden die drei Posts der Gewinner:Innen hier veröffentlicht.

Zeit für die Teilnahme habt ihr bis Montag, den 28. Februar 2022 um 23:59 Uhr. Bitte nutzt für die Teilnahme den Betreff „Nintendo Direct Favorit„.

Noch nicht die Nintendo Direct geschaut? Dann könnt ihr dies hier nachholen:

Teilnahmebedingungen:

Eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

Es ist nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

Von der Teilnahme ausgeschlossen sind MitarbeiterInnen und deren direkten Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung im Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss und der Auswertung der GewinnerInnen, werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten ihren jeweiligen Gewinn an die bei uns übermittelte Adresse, die im Nachgang an den Versand ebenfalls gelöscht wird.

Vielen Dank an Nintendo für die freundliche Unterstützung der Gewinnaktion.