Lange mussten sich The Legend of Zelda- als auch Nintendo-Fans gedulden: Doch nun ist The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom endlich da und ist auf dem besten Weg eines der besten Spiele in 2023 zu werden. Der Nachfolger von The Legend of Zelda: Breath of the Wild besticht mit einer noch größeren Spielwelt, neuen Herausforderungen sowie vielen neuen Features, die Links neues Abenteuer noch abwechslungsreicher gestalten. Passend zum Launch verlosen wir in diesem Gewinnspiel drei geniale Preispakete rund um den neuesten Kracher für Nintendo Switch.

Die Preise der Aktion:

1. Preis: Ein Gewinnpaket rund um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bestehend aus einem Nintendo Switch-Controller im Design des Spiels, einer Retail-Version sowie einem Merchandise-Paket inkl. Pullover, Notizbuch, Poster und Kofferanhänger

2. und 3. Preis: Ein Gewinnpaket rund um The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom bestehend aus einer Retail-Version des Spiels sowie einem Merchandise-Paket inkl. Pullover, Notizbuch, Poster und Kofferanhänger

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom führt euch einmal mehr in die gigantische Spielwelt von Hyrule. Einen Ort der unglaublich vielfältig und wunderschön zugleich ist. Sei es der imposante Todesberg, die grünen Felder rund um das Schloss Hyrule oder aber die staubtrockenen Wüsten der Gerudos. Es gibt immer wieder etwas Neues zu entdecken und sehen. Wir möchten von euch wissen, welcher euer Lieblingsort in Hyrule ist und warum. Gebt uns eure Wahl mit einer kleinen Begründung an und schon landet ihr im Gewinntopf um eines der drei Pakete.

Sendet eure Mail an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt den Betreff „Zelda-Gewinnspiel“. Zeit für eure Teilnahme besteht bis zum 31. Mai 2023 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist der 31. Mai 2023 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles