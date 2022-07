Seit gut einem Monat dürfen Super Mario und seine Freunde endlich wieder wilde Fussball-Partien erleben und herausfinden wer der talentierteste Rasenfußballer des Pilzkönigreiches ist. In Mario Strikers: Battle League Football erwartet euch sprichwörtlich ein Mix aus Mario Kart und Fussball. Hier werden die traditionellen Regeln des Sports vergessen und es gelten rabiate Umgangsformen. So könnt ihr Items wie Schildkrötenpanzer, Bananenschalen oder den Super-Stern einsetzen, um das runde Leder zu erobern und anschließend mit Schmackes dank cooler Kombinationen in das Tor zu hämmern.

In diesem Gewinnspiel habt ihr die Möglichkeit coole Fanpakete rund um Mario Strikers: Battle League Football zu gewinnen. Wie ihr das anstellt? Verraten wir euch im Folgenden!

Die Gewinne:

dreimal je ein Fanpaket mit Goodies aus Mario Strikers: Battle League Football bestehend aus einem Schal, einem Notizblock, einem Stickerset sowie einem A3-Poster

Mit Ausrüstung auf der sicheren Seite:

Wenn ihr bereits unseren Testbericht zu Mario Strikers: Battle League Football gelesen habt, wird es für euch kein neuer Fakt sein, dass ihr eure Schützlinge diesmal auch mit coolen Ausrüstungen auf den Platz schicken könnt. Für jeden Charakter im Spiel stehen Ausrüstungsmöglichkeiten für den Kopf, die Arme, den Oberkörper und die Beine zur Auswahl. Dabei beeinflussen die Helferlinge natürlich auch die Werte eurer Spieler, sodass diese den Ball noch stärker schießen können oder mehr gegen fiese Rempler geschützt sind.

Wie sich die einzelnen Ausrüstungsgegenstände im Spiel direkt auswirken, verrät Nintendo auch in diesem Video rund um das Nintendo Switch-exklusive Fussball-Spiel:

Welche Ausrüstung kann bei euch punkten?

Wir möchten von euch wissen, welche Ausrüstung euer Favorit in Mario Strikers: Battle League Football ist. Setzt ihr auf Muskelkraft mit dem Muskelhelm oder wollt ihr lieber flink über den Platz rennen dank der Turboweste? Teilt uns eure Favoriten mit und schon landet ihr im Gewinntopf um eines der drei Fanpakete.

Sendet eure beliebteste Ausrüstung aus dem Spiel mit einer kurzen Begründung per Mail an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt den Betreff „Mario Strikers Gewinnspiel“. Zeit für eure Teilnahme besteht bis zum 17. Juli 2022 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 17. Juli 2022 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles