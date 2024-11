Passend zur gemütlichen Jahreszeit lassen Mario und seine Freunde einmal mehr eine große Fete steigen. Mit Super Mario Party Jamboree kehrt die beliebte Nintendo-Reihe mit einem großen Knall auf die Bühne zurück. Mit den meisten Minispielen, die jemals in einem Mario Party-Spiel vertreten waren, beliebten Ideen und neuen Twists steigt mit Jamboree die größte Mario Party aller Zeiten. In unserem Gewinnspiel habt ihr die Möglichkeit eines von drei Gewinnpaketen rund um das Party-Spiel zu gewinnen.

Die Preise der Aktion:

1. Preis: Einmal Super Mario Party Jamboree für Nintendo Switch plus ein Fan-Paket zum Spiel bestehend aus Stickern, einer Kuscheldecke, Schälchen, Party-Wimpeln und vielem mehr, um eure Party auf Hochtouren zu bringen

2. und 3. Preis: je ein Super Mario Party Jamboree Fanpaket bestehend aus Stickern, einer Kuscheldecke, Schälchen, Party-Wimpeln und vielem mehr für eure Gaming-Party daheim

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

In Super Mario Party Jamboree erlebt ihr das größte Mario Party-Game aller Zeiten. Mehr Charaktere, Minispiele und Herausforderungen gab es noch nie und das Beste: Beliebte Spielbretter aus bereits erschienen Serienteilen sind auch mit an Bord. Daher wollen wir von euch wissen welches Spielbrett aus der Mario Party-Reihe bis heute euer persönlicher Favorit ist und warum. Teilt uns eure Wahl mit einer kleinen Begründung mit und sendet eure Mail an Chris“at“gamezgeneration.de. Nutzt hierfür den Betreff: „Mario Party Gewinnspiel“. Zeit für eure Teilnahme habt ihr bis Sonntag, den 17. November 2024 um 23:59 Uhr.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist der 17. November 2024 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles