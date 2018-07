Gewinnspiel: Mit der „9.99er“ von GameStop ins neue Gaming-Jahr

Neues Jahr – Neue Spiele-Hits! Auch 2017 stehen wieder absolute Top-Games in den Startlöchern! Um das neue Gaming-Jahr gebührend zu feiern, startet GameStop ab sofort eine umfangreiche „9.99er“-Aktion. Mit dieser können sich Kunden gleich zu Beginn des Jahres absolute Highlight-Games für nur 9,99 EUR (CHF 9.90) vorbestellen. Mit dabei sind zahlreiche kommende Kracher wie Halo Wars 2, Tom Clancy’s: Ghost Recon Wildlands, Prey und For Honor.

Passend zu der neuen Aktion unserer Kollegen von GameStop präsentieren wir euch in freundlicher Kooperation mit GameStop Deutschland ein cooles Gewinnspiel zum Start in das neue Jahr, doch zunächst wollen wir euch die aktuelle „9.99-er-Aktion“ genauer vorstellen:

GameStop-Kunden geben jetzt zwei Spiele der aktuellen „9.99er“-Eintauschliste in einem der über 250 GameStop-Stores in Deutschland, Österreich oder der Schweiz ab und bestellen dafür eines der genannten „9.99er“-Aktionsspiele für nur noch 9,99 EUR bzw. CHF 9.90 vor.

Folgende Games sind im Rahmen der aktuellen „9.99er“-Aktion erhältlich:

Tales of Berseria (PS4 – Release: 27. Januar 2017)

Digimon World: Next Order (PS4 – Release: 27. Januar 2017)

For Honor (PS4/Xbox One – Release: 14. Februar 2017)

Sniper Elite 4 (PS4/Xbox One – Release: 14. Februar 2017)

Halo Wars 2 (Xbox One – Release: 21. Februar 2017)

Tom Clancy’s: Ghost Recon Wildlands (PS4/Xbox One – Release: 7. März 2017)

South Park: Die rektakuläre Zerreißprobe Deluxe Edition – Exklusiv bei GameStop! (PS4/Xbox One – Release: Unbekannt)

Mass Effect: Andromeda (PS4/Xbox One – Release: Unbekannt)

Injustice 2 (PS4/Xbox One – Release: Unbekannt)

Prey (PS4/Xbox One – Release: Unbekannt)

Die „9.99er“-Aktion gilt bis zum 23. Januar 2017 in allen GameStop-Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz und nur solange der Vorrat reicht.

Alle Infos zur Aktion gibt es hier www.gamestop.de/9.99er

Das Gewinnspiel

Doch nun kommen wir zum Gewinnspiel: Immer mehr Gamer wollen ihre Erlebnisse in Games mit anderen Spielern teilen und nutzen Videoplattformen wie YouTube dazu, um andere an ihren Spielsessions teilhaben zu lassen. Damit das Ganze dann auch schick in Szene gesetzt werden kann bietet das Unternehmen CyberLink mit dem PowerDirector 15 Ultra ein geniales Bearbeitungstool für den PC, mit denen ihr eure Videos nachbearbeiten, vertonen und schneiden könnt!

Gemeinsam mit GameStop und CyberLink verlosen wir vier Exemplare des CyberLink PowerDirector 15 Ultra unter allen Teilnehmern an unserer aktuellen Gewinnaktion!

Mehr Informationen zum PowerDirector 15 Ultra von CyberLink findet ihr hier!

So nehmt ihr an der Aktion teil!

Wir wollen von euch wissen, was euer persönliches Gaming-Highlight im Jahr 2016 war! Nutzt hierfür wahlweise die Kommentarfunktion unterhalb dieses Beitrages oder sendet uns eine Email an Chris@gamezgeneration.de mit dem Betreff „Gaming-Start ins Jahr 2017 mit GameStop“ nennt euer Spielehighlight und begründet eure Wahl! Vergesst dabei bitte nicht euren Benutzernamen ohne selbigen ist die Teilnahme nicht möglich!

• Teilnahmeberechtigt ist jedes registrierte Mitglied von GamezGeneration.de mit festem Wohnsitz in Deutschland

• Teilnahmeschluss ist Mittwoch der 25. Januar 2017 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und GameStop und CyberLink

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei CyberLink und GameStop!