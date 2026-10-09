Vor wenigen Tagen kamen die Hot Wheels mit ihrem neues Videospiel-Ableger HOT WHEELS™ Infinite Rush aus unserem Testlabor gesaust und nun könnt ihr das Rennspiel aus dem Hause Milestone selber ausprobieren und in diesem Gewinnspiel für Nintendo Switch 2 oder PlayStation 5 gewinnen.

Die Gewinne:

je einmal eine Version von HOT WHEELS™ Infinite Rush für Nintendo Switch 2 oder der Day One Edition des Spiels für PlayStation 5

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

HOT WHEELS™ Infinite Rush entführt euch in ein Open-World Rennspiel mit viel Abwechslung, Action und Herausforderungen. Neben zahlreichen Rennen, könnt ihr auch Missionen erfüllen oder einfach die Inseln erkunden und dabei nach Lust und Laune Gas geben. Wir wollen von euch wissen, was euch am meisten an dem Titel reizt. Sendet eure Teilnahme via E-Mail und dem Betreff „HOT WHEELS Gewinnspiel“ an Chris“at“gamezgeneration.de – Teilnahmeschluss der Aktion ist der Ablauf des 16. Oktober 2026.

Teilnahmebedingungen:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Milestone

Teilnahmeschluss ist der 16. Oktober 2026 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Milestone für die freundliche Unterstützung unseres Gewinnspieles