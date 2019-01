Am vergangenen Freitag ist der Nintendo 3DS-Titel Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise in Europa erschienen. Grund genug für uns und Nintendo euch auf eine abenteuerliche Reise an der Seite von dem Klempnerduo zu senden, um das Pilzköngreich zu retten. In der Heimat von Super Mario grassiert die fürchterliche Metabowlie, eine gefürchtete Krankheit, deren Heilmittel, das Wunderserum ihr nun finden müsst.

Die Preise der Aktion:

wir verlosen je dreimal ein Exemplar von Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise für euren Nintendo 3DS

Hintergründe zum Spiel:

Mario & Luigi: Abenteuer Bowser + Bowser Jr.s Reise ist das Nintendo 3DS-Remake des Rollenspiel-Klassikers, der ursprünglich für den Nintendo DS erschien. In dem Spiel übernehmt ihr die Kontrolle über Mario & Luigi, die unglücklicherweise von Bowser gefressen wurden und sich nun einen Weg im Miniformat durch dessen Körper bahnen. Gleichzeitig dürft ihr aber auch immer wieder mit Bowser das Pilzkönigreich durchforsten und eure Suche nach dem Wunderserum fortsetzen. Ob dieses Vorhaben letztlich von Erfolg gekrönt wird, erfahrt ihr im Spiel.

Exklusiv und ganz neu auf dem Nintendo 3DS ist der Zusatzmodus „Bowser Jr.s Reise“. Hier schlüpft ihr in die Haut von Bowser’s aufmüpfigen Nachwuchs und erfahrt mehr über die Hintergrundgeschichte des Spiels.

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil:

Eure Aufgabe ist es diesmal Mario & Luigi bei der Suche nach dem Wunderserum unter die Arme zu greifen. Hierfür müsst ihr die Augen offenhalten, denn insgesamt haben sich drei Flaschen des Wunderserums auf unserem Portal versteckt, die notwendig zur Rettung des Pilzkönigreichs sind. Die Flaschen sind dabei in themenrelevanten Artikeln versteckt, was euch bei der Suche hoffentlich weiterhilft.

So sieht das Wunderserum aus, welches es zu finden gilt:

Habt ihr alle drei Flaschen des Wunderserums gefunden, sendet uns eine E-Mail an Chris“at“gamezgeneration.de mit dem Betreff: „Mario & Luigi-Gewinnspiel“ und den drei Fundorten als Links, um im Gewinntopf um eines der drei Spiele zu gelangen. Teilnahmeschluss der Aktion ist Montag, der 11. Februar 2019 um 23:59 Uhr.

