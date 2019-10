Passend zu Halloween erscheint mit Luigi’s Mansion 3 das nächste große Highlight für die Nintendo Switch. Gemeinsam mit Nintendo Deutschland verlosen wir anlässlich der Veröffentlichung drei tolle Preispakete rund um das Spiel in unserem neuen Gewinnspiel.

Die Preise der Aktion

1. Preis: Einmal Luigi’s Mansion 3 für die Nintendo Switch inkl. einem Steelbook zum Spiel, zwei Schlüsselanhänger zum Spiel, ein Poster sowie ein Stickerbogen

2. Preis und 3. Preis: jeweils das Steelbook von Luigi’s Mansion 3, zwei Schlüsselanhänger zum Spiel, ein Poster sowie ein Stickerbogen

Teilnahmebedingungen:

In diesem Gewinnspiel müsst ihr Luigi dabei helfen die frechen Geister sowie seinen Kumpel Fluigi auf unserem Portal wiederzufinden. Ihr findet auf folgendem Bild alle vier gesuchten Charaktere, die wir auf dem Portal versteckt haben. Spürt diese auf und sendet uns die vier Fundorte per Mail und den Betreff: „Luigi’s Mansion 3 – Gewinnspiel“ bis zum Ablauf des 7. Novembers 2019 an folgende E-Mail Adresse Chris“at“gamezgeneration.de

Anmerkung zur Einsendung: Wir möchten noch einmal darauf hinweisen, dass wir darum bitten bei der Einsendung ehrlich zu agieren. Immer wieder mussten wir feststellen, dass Teilnahmen einfach aus Gewinnspielforen kopiert werden, ohne sich mit der Aktion zu befassen. Sogar gekürzte Links wurden mehrfach eingereicht. Seid also fair, genauso wie die Leute, die sich ehrlich mit der Suche befassen!

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Gewinnspielkooperation