Ho-Ho-Ho! Erst kürzlich konnten wir euch unseren Testbericht zum PlayStation 4-Headset Thresher 7.1. Wireless Headset von Razer präsentieren. Nun könnt ihr in unserer Weihnachtsaktion selber zwei coole Produkte aus dem Hause Razer gewinnen. In freundlicher Zusammenarbeit mit Razer Deutschland verlosen wir zwei Exemplare der kabellosen Bluetooth-Maus Atheris in unserer finalen Runde des Weihnachtsgewinnspieles 2017.

Der aktuelle Wochenpreis von Razer

2x jeweils eine Bluetooth-Maus „Atheris“ aus dem Hause Razer

Die Teilnahmebedingungen:

In unserer aktuellen Gewinnspiel-Aktion müsst ihr eure Spürnase unter Beweis stellen. Auf unserem Portal haben wir dreimal das Razer-Logo versteckt, welches es zu finden gilt. Das Logo ist dabei nur in themenrelevanten Artikeln platziert wurden, sodass ihr selbiges mit ein bisschen Nachdenken schnell finden solltet.

So sieht das gesuchte Logo aus:

Wenn ihr alle drei Logos gefunden habt, sendet die Fundorte via Mail und eurem Namen an Chris“at“gamezgeneration.de. Nutzt dabei bitte den Betreff: „Weihnachten mit Razer 2017“ und schon seid ihr mit etwas Glück in Besitz einer der beiden Mäuse.

Zeit für die Teilnahme, habt ihr bis zum 31. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag der 31. Dezember 2017 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Razer

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation sowie die Unterstützung über das Jahr hinweg bei Razer.