Auch wenn der Sommer in diesem Jahr nicht ganz so heiß und sonnig ausgefallen ist wie in den Vorjahren, so gab es dennoch immer wieder passende Temperaturen, um ins Freibad zu fahren oder eine leckere Kugel Eis zu genießen. Doch für viele von uns gehört im Sommer auch das Spielen mit der Nintendo Switch-Konsole zur Entspannung und was könnte da besser sein als sein Lieblingsspiel an einem schönen Ort unter freiem Himmel zu genießen? Dank der Mobilität der Geräte der Nintendo Switch-Familie ist dies möglich und um dieses Feature dreht sich auch unser aktuelles Gewinnspiel.

Die Preise der Aktion:

und 2. Preis: je ein Animal Crossing: New Horizons-Paket für Nintendo Switch inkl. Merchandise: Das Paket umfasst einmal das Nintendo Switch-Spiel Animal Crossing: New Horizons, eine amiibo-Figur, je zwei Postkarten, ein Pin-Set sowie einen Schlüsselanhänger

Teilnahmebedingungen:

In dieser Gewinnaktion habt ihr die Möglichkeit uns euren Lieblingsort vorzustellen, an dem ihr im Sommer mit eurer Nintendo Switch spielt. Geht ihr gern in die Natur und spielt im Stadtpark oder habt ihr ein lauschiges Plätzchen im heimischen Garten? Stellt uns gern diesen Ort vor und was ihn so besonders macht, um dort mit eurer Nintendo Switch zu spielen. Gern könnt ihr die Beschreibung auch mit einem Foto untermalen.

Eure Einsendungen schickt ihr bitte bis Sonntag, den 5. September 2021 um 23:59 Uhr an Chris“at“gamezgeneration.de und nutzt den Betreff „Nintendo Switch Lieblingsort„, um die Chance auf einen der beiden Gewinne zu wahren. Beachtet bitte, dass die Möglichkeit besteht, dass eure Einsendungen im Zuge der Gewinnspielauflösung auf unserer Webseite und unserer Facebook-Fanpage veröffentlicht werden können.

Details zu eurer Teilnahme:

eine Teilnahme an der Gewinnspielaktion ist ab dem Erreichen des 14. Lebensjahres möglich

nur eine Teilnahme pro Haushalt möglich

die Teilnahme erfolgt wie gewohnt ohne Gewähr

eine Barauszahlung der Preisgewinne ist ausgeschlossen

von der Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag, der 05. September 2021 um 23:59 Uhr

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO:

Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.