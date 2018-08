Gewinnspiel: Donkey Kong Country Tropical Freeze

Vor einer Woche ist mit Donkey Kong Country Tropical Freeze ein weiteres Jump and Run-Highlight für die Nintendo Switch erschienen. Unser Philipp war von dem Affen-Abenteuer bereits mehr als begeistert, wie ihr in seiner Rezension nachlesen könnt:

Passend zum Release verlosen wir gemeinsam mit Nintendo Deutschland drei Gewinnpakete rund um das Kong-Abenteuer, die ihr euch mit eurem kreativen Einsatz schnappen könnt.

Die Preise der Gewinnaktion:

Preis: einmal Donkey Kong Country Tropical Freeze für Nintendo Switch mit einem Stickerbogen und einem Schlüsselanhänger Preis: einmal Donkey Kong Country Tropical Freeze für Nintendo Switch Preis: einen Sitckerbogen und einen Schlüsselanhänger aus dem Spiel

Teilnahmebedingungen:

Bei diesem Gewinnspiel ist eure Kreativität gefragt! Diesmal müsst ihr ein Foto teilen, welches euch an ein Setting aus Donkey Kong erinnert. Dabei sind euren Ideen kaum Grenzen gesetzt. Egal ob im Zoo, im Wald oder doch am Strand, lasst uns euer Bild wahlweise per Email oder via Twitter zukommen. Falls ihr die letztere Möglichkeit nutzen wollt, markiert euren Tweet bitte mit dem Hashtag #DonkeyKongAnywhere und erwähnt uns mit dem Namen @GamezGeneration!

Wenn ihr nicht auf Twitter unterwegs seid, könnt ihr auch auf dem „traditionellen“ Weg teilnehmen, in dem ihr uns eine Email mit eurem Foto an Chris“at“gamezgeneration.de und dem Betreff „Donkey Kong Gewinnspiel“ sendet.

Teilnahmeberechtigt ist jeder mit festem Wohnsitz in Deutschland

Teilnahmeschluss ist Sonntag der 27. Mai 2018 um 23:59 Uhr MEZ

Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg und bedanken uns für die Kooperation bei Nintendo Deutschland