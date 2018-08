Stürzt euch in die Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Beta! Gewinnt mit uns uns in Zusammenarbeit mit dem beliebten Gamekey-Shop McGame.com eine unvergessliche Reise nach Bolivien… Also… irgendwie zumindest.

Erkundet die malerischen Berge in den Anden im Westen des Landes und erholt euch in den Gewässern des Titicacasees. Das alles könnt ihr bei uns NICHT gewinnen. Wohl aber Keys für den Betatest von Ubisofts neuestem Open-World-Koop-Shooter Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands wird am 07. März 2017 erscheinen. Allerdings startet die Beta auf PC, PlayStation 4 und Xbox One zum Spiel bereits am 03. Februar und läuft bis zum 06. Februar.

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Gewinnspiel in Kooperation mit McGame

In Kooperation mit dem bekannten und beliebten Gamekey-Shop McGame.com starten wir unser Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands Gewinnspiel. Gewinnt bei uns 30 Keys für den Beta-Test von Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands.

Und das Beste: Es handelt sich um Multiplattform-Keys! Diese funktionieren sowohl auf dem PC, als auch der PlayStation 4 oder Xbox One!

So nehmt ihr an der Aktion teil!

Wir wollen einfach von euch wissen, welches Feature oder welches Spielelement euch am meisten in Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands reizt.

Damit ihr flexibel in eurer Teilnahme seid, habt ihr drei Möglichkeiten an der Aktion teilzunehmen:

Sendet uns eine Email mit eurem Benutzernamen von GamezGeneration und eurer Begründung an Chris@gamezgeneration.de Retweetet unserer Gewinnspielnachricht auf Twitter und folgt unserem Profil dort Liket und kommentiert unsere Gewinnspielnachricht auf Facebook

Unter allen Teilnahmen auf GamezGeneration.de, Twitter und Facebook verlosen wir jeweils zehn Keys umgehend am Donnerstag den 02. Februar 2017, damit ihr zeitnah in die Beta durchstarten könnt.

Teilnahmebedingungen:

• Teilnahmeberechtigt ist jedes registrierte Mitglied von GamezGeneration.de mit festem Wohnsitz in Deutschland

• Teilnahmeschluss ist Donnerstag der 01. Februar 2017 um 23:59 Uhr MEZ

• Eine Barauszahlung der Gewinne ist nicht möglich

• Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ebenso nicht möglich

• Pro Haushalt ist nur eine Teilnahme am Gewinnspiel möglich

• Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter/innen von GamezGeneration.de und McGame.com

Wie löse ich den Code ein?

Um den Code einzulösen, geht folgendermaßen vor:

1. Geht auf https://ghost-recon.ubisoft.com/wildlands/de-DE/beta-redeem/index.aspx

2. Meldet euch mit eurem Ubisoft Konto an

3. Wählt die Plattform aus, auf der ihr spielen wollt

4. Löst euren Code zur Beta ein, um an der Beta zu Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands teilzunehmen!

5. Daraufhin erhaltet ihr euren Zugangs-Key und weitere Informationen, sobald die Beta beginnt. Falls Ihr auf PC spielt, wird das Spiel automatisch dem Ubisoft Konto hinzugefügt.

Wir wünschen allen Teilnehmer/innen viel Erfolg, viel Spaß beim Spielen und bedanken uns für die Kooperation bei McGame.com