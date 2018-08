Der Name David Wise wird vor allem Nintendo-Fans ein echter Begriff sein. Der Herr war unter anderem an den Soundtracks vieler Teile der Donkey Kong Country-Reihe beteiligt und genießt bei vielen Fans einen guten Ruf aufgrund seines Handwerks. Nun lässt ein Bericht aus dem ResetEra-Forum aufhorchen. Dort berichtet ein Nutzer, dass er erfahren haben will, dass David Wise kürzlich in Texas unterwegs war, um dort für Nintendo zu arbeiten.

In Texas oder besser gesagt in Austin ist die Edelschmiede Retro Games ansässig, die sich unter anderem dank der Metroid Prime-Trilogie und den beiden Donkey Kong Country-Spielen „Returns“ und „Tropical Freeze“ einen Namen gemacht haben. Die Vermutung liegt also nahe, dass Wise zusammen mit den Retro Studios an etwas für Nintendo gewerkelt hat. Hier schließen viele natürlich auf eine Verbindung zur Donkey Kong-Reihe. Ob Nintendo allerdings in Kürze neben dem Port von Donkey Kong Country: Tropical Freeze ein weiteres Donkey Kong-Abenteuer auf die Switch bringen wird, bleibt abzuwarten.

Wir bleiben für euch jedenfalls wie immer am Ball.

Quelle: ResetEra