505 Games und Infinity Plus 2 haben angekündigt, dass Gems of War auf der Nintendo Switch erscheint. Gems of War is ein Free-to-Play Puzzler welcher mit RPG und strategie Elementen fusioniert.

Die Herausforderung ist es, die Juwelen auf dem Puzzlebrett so anzuordnen, um eure Zaubersprüche zu verstärken. Oder ihr paart Totenköpfe um eure Gegner zu schlagen. So führt ihr eure Reise durch die Reiche von Krystara und der Unterwelt fort. Die Story beinhaltet über 600Quests als auch mehr als 600 Truppen welche es zu sammeln gilt.

Gems of War ist ab sofort im Nintendo eShop als gratis Download verfügbar.