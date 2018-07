Entwickler The Coalition hat den neuen Gegner „Swarm Flock“ in einem kurzen Video vorgestellt. Der neue Gegnertyp in Gears of War 5 ist ein fliegenden Schwarm von Blutsaugern, der laut den Entwicklern „der schlimmste Albtraum“ des Spielers sein sollen.

Auf den ersten Blick erinnert der Swarm Flock stark an die Kryll aus den Vorgängern.