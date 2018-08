Microïds und Eden Games haben sich erneut für den Release von Gear.Club Unlimited 2 zusammengetan, das Ende 2018 exklusiv für Nintendo Switch als Box im Handel sowie digital im Nintendo eShop erhältlich sein wird.

“Eden Games hat mit Gear.Club Unlimited einen großartigen Job gemacht. Wir freuen uns sehr, die Zusammenarbeit fortzusetzen und die Produktion des Spiels in Frankreich zu unterstützen. Wir können es kaum erwarten, dass die Community Gear.Club Unlimited 2 für sich entdecken kann.” – Elliot Grassiano, Vizepräsident von Microïds.

Teaser-Trailer zu Gear.Club Unlimited 2:

In Gear.Club Unlimited 2 warten mehr als 1800 Meilen Rennstrecke und die schönsten Autos der bekanntesten Hersteller auf die Spieler. Die wilden Rennen als Teil der Meisterschaft, Missionen und Herausforderungen finden in den unterschiedlichsten Regionen von schneebedeckten Bergen, bewaldeten Tälern, Wüstenstraßen, wunderschönen Küsten statt. In der Garage – eine der wichtigsten Mechaniken des Gear.Club Unlimited Franchise – können die Spieler ihre wachsende Autosammlung bewundern und tunen, um diese noch schneller und einzigartiger zu machen. Aber jeder Fahrer braucht einen Club! Daher können Spieler ihren eigenen Club erstellen und managen, gute Fahrer von rivalisierenden Clubs aus der ganzen Welt abwerben und sich so ihren Platz auf dem Siegertreppchen sichern.

Quelle: PM Microids