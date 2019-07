Gear 4! – One Piece: Pirate Warriors 4 erscheint für Xbox One, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PC

Strohhut-Piraten aufgepasst! Monkey D. R(L)uffy und seine Crew schmeißen sich in die vierte Runde der farbenfrohen Musou-Prügelei. Folglich wurde One Piece: Pirate Warriors 4 für die Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und dem PC angekündigt. Dies wurde auf der Anime Expo 2019 bekanntgegeben und soll nächstes Jahr erscheinen. Ein genaues Erscheinungsdatum gibt es allerdings noch nicht. Der Trailer lässt zudem vermuten, dass die Handlung des Spiels mindestens bis zum Big Mom-Arc reicht.

Screenshots und Trailer:

Dieses Video ansehen auf YouTube

Quelle