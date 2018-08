Auch dieses Jahr werden wieder die Gamescom Awards verliehen. Gamestudios und Hardware Hersteller konnten sich um eine Teilnahme bewerben und haben, einen Sieg in ihrer Kategorie vorausgesetzt, die Chance am Ende den Hauptpreis „Best of Gamescom“ mit nach Hause zu nehmen. Dabei geht die Gamescom 2018 das erste Mal den Weg einer zweigeteilten Preisverleihung. Einige Preise wurden heute vergeben, andere Gamescom Awards folgen erst am Ende der Messe. Dies sind beispielsweise die Bereiche „Best Hardware“, „Best Multiplayer Game“ und „Best Virtual Reality Game“ werden beispielsweise erst während der Messe von einer Expertenjury begutachtet und am Samstag verliehen.

Die bisherigen Gewinner der Gamescom Awards 2018

Im Folgenden findet ihr alle bisher ausgezeichneten Titel der Gamescom Awards 2018:

Best Console Game Sony PlayStation 4

Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment)

Marvel’s Spider-Man (Sony Interactive Entertainment) Best Console Game Microsoft Xbox One

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft) Best Console Game Nintendo Switch

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo)

Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo) Best PC Game

Anno 1800 (Ubisoft)

Anno 1800 (Ubisoft) Best Mobile Game

Shadowgun War Games (MADFINGER Games)

Shadowgun War Games (MADFINGER Games) Best Action Game

Sekiro: Shadows Die Twice (Activision Blizzard)

Sekiro: Shadows Die Twice (Activision Blizzard) Best Add-on/DLC

Destiny 2: Forsaken (Activision Blizzard)

Destiny 2: Forsaken (Activision Blizzard) Best Casual Game

Team Sonic Racing (Koch Media)

Team Sonic Racing (Koch Media) Best Family Game

Super Mario Party (Nintendo)

Super Mario Party (Nintendo) Best Puzzle/Skill Game

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft)

Ori and the Will of the Wisps (Microsoft) Best Racing Game

Forza Horizon 4 (Microsoft)

Forza Horizon 4 (Microsoft) Best Role Playing Game

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment)

Divinity: Original Sin 2 – Definitive Edition (Bandai Namco Entertainment) Best Simulation Game

Landwirtschafts-Simulator 19 (astragon Entertainment)

Landwirtschafts-Simulator 19 (astragon Entertainment) Best Social/Online Game

Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard)

Call of Duty: Black Ops 4 (Activision Blizzard) Best Sports Game

FIFA 19 (Electronic Arts)

FIFA 19 (Electronic Arts) Best Strategy Game

Total War: Three Kingdoms (Koch Media)

Activision Blizzard und Microsoft ganz vorn bei den Gamescom Awards 2018 dabei

Immerhin was die Preise angeht sind auf der diesjährigen Gamescom Activision Blizzard und Microsoft recht weit vorne dabei. Beide konnten bislang drei der Gamescom Awards 2018 abstauben. Nintendo folgt mit zweien, wobei sich die Stärke der Eigenproduktionen hier einmal mehr klar manifestiert.