In gut drei Wochen startet in Köln die Videospielmesse gamescom. Heute hat Nintendo das spielbare Line-Up für die Besucher des Nintendo-Messestandes bekannt gegeben. So könnt ihr neben hauseigenen Highlights auch Spiele von Drittherstellern anspielen. Darüber hinaus ist das Partyspiel Super Mario Party weltexklusiv erstmals auf der Nintendo Switch spielbar.

Hier das Line-Up im Überblick:

Super Smash Bros. Ultimate

Super Mario Party

FIFA 19

Dark Souls: Remastered

Travis Strikes Again: No More Heroes

Dragon Ball FighterZ

Starlink: Battle for Atlas

Killer Queen Black

Die gamescom 2018 findet vom 21. bis 25. August 2018 in Köln statt.

Quelle: Nintendo UK