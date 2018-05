Die Spiele für das „Games with Gold„-Programm für den Monat Juni 2018 stehen fest. Dabei stehen Dir zwei Titel speziell für Xbox One und zwei weitere Spiele für Xbox 360 zur Verfügung, die dank Abwärtskompatibilität auch auf Xbox One gespielt werden können.

Das sind die Spiele im Monat Juni 2018

Assassin’s Creed Chronicles: Russia

Im letzten Kapitel der Assassin’s Creed Chronicles-Trilogie schlüpfst Du in die Rolle des Assassinen Nikolai Orelov, der den andauernden Kampf gegen die Templer fortsetzt. Assassin’s Creed Chronicles: Russia ist vom 1. bis 30. Juni auf Xbox One verfügbar.

Smite Gold Bundle

Mach Dich bereit für Smite, einen der meistgespielten Titel auf Xbox One. Exklusiv für Goldmitglieder bietet das Smite Gold Bundle kostenlose Inhalte im Wert von über 100 Euro, darunter zwanzig zusätzliche Götter und über fünfzig Bonusgegenstände wie Skins, Caster-Pakete und mehr. Das Smite Gold Bundle ist vom 16. Juni bis 15. Juli auf Xbox One verfügbar.

Sonic & All-Stars Racing Transformed

Begleite Sonic und über zwanzig legendäre Sega-Charaktere in diesem ultimativen Racing-Spiel. Deine Fahrzeuge verwandelst Du inmitten des Rennens zum Auto, Boot oder Flugzeug, während Du versuchst zu Land, zu Wasser und in der Luft die Poleposition zu ergattern. Sonic & All-Stars Racing Transformed ist vom 1. bis 15. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Lego Indiana Jones 2: Die Neuen Abenteuer

In Lego Indiana Jones 2 spielst Du die berühmten Szenen der vier Indiana Jones-Filme nach. Baue und kämpfe Dich durch die Geschichte, erschaffe Deine eigenen Level und spiele mit zwei Spielern im Split-Screen-Modus. Lego Indiana Jones 2: Die Neuen Abenteuer ist vom 16. bis 30. Juni auf Xbox One und Xbox 360 verfügbar.

Quelle: PM Microsoft