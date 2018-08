Die Neuerscheinungen in KW 33 stehen eindeutig unter apokalyptischen Vorzeichen. Denn das Highlight der Woche dürfte auf allen drei großen Systemen das Release der finalen Staffel von Telltale’s The Walking Dead sein. Das erscheint am Dienstag. Was, abgesehen von Beißern, die Woche sonst noch an Game Releases bringt lest ihr in unserer großen Aufstellung im Folgenden.



Neuerscheinungen in KW 33 auf der Nintendo Switch

The Walking Dead – The Final Season – Dienstag, 14. August 2018

Ein letztes Mal packt Telltale Games die Zombies an. Ihr dürft erneut auf die Abenteuer des kleinen Mädchens zurückgreifen, welches ihr schon seit Season 1 spielt. Dabei profitiert die finale Staffel vom neuen Grafikstil der Adventure Schmiede. Mit der Switch dürft ihr nun erstmals auch unterwegs in die Story eintauchen. Dann allerdings ohne die Entscheidungen aus den Vorgängern zu berücksichtigen. Für uns das Highlight der Neuerscheinungen in KW 33.

Das bereits 2015 massenhaft gelobte Machwerk kommt nun auch auf die Switch. Mit allen Inhalten früherer Versionen und einigen extra Anpassungen für Nintendos Konsole. Nicht nur ein Indie Cyberpunk Thriller, sondern ein Meisterwerk im Pixel Stil.

Das RPG präsentiert sich in klassischer Obendraufsicht und will nicht nur an 16-bit Zeiten erinnern, sondern auch das Beste aus klassischen und modernen RPGs vereinen. Dazu gehören ganz offensichtlich Roboter, Magie und verbotene Technologien, sowie Verschwörungen.

Berlin im Jahre 2048. In diesem Adventure steuert ihr einen Journalisten und Familienvater der Zukunft und weitere Charaktere. Schon das Setting in Deutschland macht dieses Sci-Fi Adventure interessant. Denn so oft ist Berlin noch nicht Thema in Sachen Sci-Fi gewesen. Außerdem wird das Thema Transhumanismus angepackt.



Ein Deal mit dem Tod bietet Samuel, also dem Spieler, eine zweite Chance. Mit Haken. Nun muss er seinen kompletten Körper bewusst am laufen halten. Auch Dinge, die sonst das Unterbewusstsein erledigt. Vom Atmen bis hin zum Blinzeln. Klingt nach einer Menge mehr Bewusstsein im Leben. Zuvor erschien das Spiel auf anderen Plattformen.

Couch Co-Op lebt! Während alle Spieler eine Anleitung bekommen eine Bombe zu entschärfen, welche sie aber nicht sehen können, muss einer die Entschärfung durchführen, hat aber keine Anleitung. Klingt nach einer Menge Party Spaß im Stil von Tabu und Ähnlichem.

Ein 2D Action Plattformer der das Prinzip von Versuchen und Scheitern ohne Checkpoints zum Hauptinhalt macht. Mit dabei sind Alchemie und sicher auch Frust.

Treadnauts setzt den Fokus auf lokalen Multiplayer. Dabei steuert ihr euren kleinen Panzer durch 2d Levels und versucht eure Widersacher zu eliminieren. Wobei „steuern“ hier teils etwas untertrieben scheint. Seht selbst im Trailer.



Das Spiel möchte die Ära der Point and Click Adventures neu aufleben lassen. Wie ein Truthahn Detective wird konnte bis Redaktionsschluss leider nicht mehr hinterfragt werden.

Neuerscheinungen in KW 33 auf der Xbox One

Phantom Doctrine – Dienstag, 14. August 2018

Die Rundenstrategie unter den Neuerscheinungen in KW 32. Hier verspricht das Setting um Agenten, Untergrundorganisationen, die CIA und den KGB Spannung wie im Kalten Krieg.

Ein letztes Mal packt Telltale Games die Zombies an. Ihr dürft erneut auf die Abenteuer des kleinen Mädchens zurückgreifen, welches ihr schon seit Season 1 spielt. Dabei profitiert die finale Staffel vom neuen Grafikstil der Adventure Schmiede. Für uns das Highlight der Neuerscheinungen in KW 33.

Der Topdown Shooter aus dem Hause Blindflug Entertainment lässt euch klassisch ein Flugzeug aus der Draufsicht steuern. Witzige Idee: Die Level sind übereinander in verschiedenen Höhen angeordnet.

Berlin im Jahre 2048. In diesem Adventure steuert ihr einen Journalisten und Familienvater der Zukunft und weitere Charaktere. Schon das Setting in Deutschland macht dieses Sci-Fi Adventure interessant. Denn so oft ist Berlin noch nicht Thema in Sachen Sci-Fi gewesen. Außerdem wird das Thema Transhumanismus angepackt.

Ein weiteres Retro RPG. Interessant aber vielleicht auch durch die Xbox Play Anywhere Funktion, welche nahtlos an PC und Xbox weiterspielen lässt. Angesiedelt ist die Story im Fantasy Bereich.

Couch Co-Op lebt! Während alle Spieler eine Anleitung bekommen eine Bombe zu entschärfen, welche sie aber nicht sehen können, muss einer die Entschärfung durchführen, hat aber keine Anleitung. Klingt nach einer Menge Party Spaß im Stil von Tabu und Ähnlichem.

Eine Mischung aus Rundenstrategie, RPG und Tower Defense verspricht dieses Spiel. Jawohl, wir sind auch sehr gespannt.

Treadnauts setzt den Fokus auf lokalen Multiplayer. Dabei steuert ihr euren kleinen Panzer durch 2d Levels und versucht eure Widersacher zu eliminieren. Wobei „steuern“ hier teils etwas untertrieben scheint. Seht selbst im Trailer.

Das Beat Em Up aus der Draufsicht lässt die Barschlägerei zum Videospiel werden. Verkloppt Freunde und NPCs in höchst bedenklichem Zustand online oder im Couch Battle. Na dann, prost.



Neuerscheinungen in KW 33 auf der Playstation 4