Auch diese Woche wollen wir euch möglichst viele Neuerscheinungen auf den drei aktuellen Konsolen vorstellen. Und es ist die Woche der Multiplattformer und, so könnte man meinen, auch das Ende des Sommerlochs. Recht viele der Titel erscheinen nicht nur auf Playstation 4 und Xbox One, sondern auch auf der Nintendo Switch. Was euch an Neuerscheinungen in KW 32 erwartet lest Ihr hier.



Neuerscheinungen in KW 32 auf der Nintendo Switch

Dead Cells – Dienstag, 7. August 2018

Der Entwickler verspricht einen ganz neuen Genre Mix. Es soll eine Mischung aus Rougelike und Metroidvania geboten werden. Dabei handelt es sich bei letzterem bereits um einen Mix. Aus Castlevania und Metroid, was das Spiel für die Nintendo Community, dich Castlevania sehr liebt, sicher nur interessanter macht.

In Between ist im Grunde ein Jump n Run, welches einen zusätzlichen Twist einführt, indem die Level sich frei drehen. So ist oben schnell unten und unten kann auch mal die Wand sein. 60 nicht immer einfache Level erwarten euch.

Der Name ist Programm. Hier wird Blackjack gespielt. Bekommt Ihr die 21 hin oder überreizt ihr?

Als Action- und Puzzle-Plattformer wird das Spiel im eShop der Switch angepriesen. Ihr steuert den jungen Toby, der sich auf macht zu klären wer die Bewohner seines Dorfes entführt auf seiner gefährlichen Reise.

Der Nachfolger des Werks Stick to the Man greift als Ausgangsituation Gevatter Tod auf, der allerdings im Urlaub ist. Könnt ihr ihn angemessen vertreten?

Der Nachfolger zur abgedrehten Küchenparty aus dem Hause Team 17 bringt endlich auch ein Feature, welches wir uns alle schon für den ersten Teil gewünscht hätten. Online Gameplay! Und natürlich wird es an neuen abgedrehten Küchen sicher nicht fehlen.

Mit Okami HD weiß die Nintendo Community sicher etwas anzufangen. Das Original wurde grafisch aufgehübscht, nachdem es zuvor auf der Wii und der Playstation 2 erschienen war. Unseren Test findet ihr hier .



Unexplored erscheint auf der Nintendo Switch in der Unlocked Edition. Diese enthält die drei DLC Pakete des bereits früher auf anderen Plattformen erschienenen Hauptspiels, welches mit schnell zugänglichem RPG Dungeon Gameplay für Einsteiger wirbt.

Das Adventure dürfte Fans von Mangas und Romantik interessieren. Allerdings erscheint es laut eShop lediglich auf Englisch, Japanisch und Chinesisch. Etwas Fremdsprachenkenntnis wird sich demnach nicht vermeiden lassen.

90 Puzzle Level verspricht das Spiel, welches unsere Liste für Nintendos Switch diese Woche abschließt. Hierbei geht es darum als Spieler die DiceMice ins Loch zu retten, bevor die etwas dümmlich herumrollenden BlobCats sie erwischen. So besagt es die Beschreibung im Shop. Das wirft Fragen auf. Unter anderem die, weshalb DiceMice nicht einfach Maus genannt wurde oder BlobCat Fette Katze.

Neuerscheinungen in KW 32 auf der Xbox One

Dead Cells – Dienstag, 7. August 2018

Der Entwickler verspricht einen ganz neuen Genre Mix. Es soll eine Mischung aus Rougelike und Metroidvania geboten werden. Dabei handelt es sich bei letzterem bereits um einen Mix. Aus Castlevania und Metroid.

Als Mischung aus MOBA und Side Scroller erscheint dieser Titel auf F2P-Basis auf der xBox One. Alternativ darf man auch zur Bezahlversion greifen, die kommende Inhalte gleich mit freischaltet.



Der Nachfolger des Werks Stick to the Man greift als Ausgangsituation Gevatter Tod auf, der allerdings im Urlaub ist. Könnt ihr ihn angemessen vertreten?

Der Nachfolger zur abgedrehten Küchenparty aus dem Hause Team 17 bringt endlich auch ein Feature, welches wir uns alle schon für den ersten Teil gewünscht hätten. Online Gameplay! Und natürlich wird es an neuen abgedrehten Küchen sicher nicht fehlen.

In diesem Puzzler wollen die berühmten Tetris Blöcke wohl endgültig aus ihrem Spiel entkommen. Die Aufgabe des Spielers ist es bei der Flucht zu helfen.

Auch dieses Jahr müssen Football Fans nicht auf Madden verzichten. Hier eher weniger beachtet handelt es sich im US-Amerikanischen Raum um eine der Speerspitzen, wenn es um Sportspiele aus dem Hause EA geht.

Nach beinahe anderthalb Jahren im Early Access auf der Xbox One wird We Happy Few nun veröffentlicht. Das Spiel wirft euch in eine prozedural generierte Umgebung. Da findet ihr euch unter dem Einfluss der Droge Joy in einem kleinen Dorf, indem alle Bewohner bewusst auf Drogen gehalten werden um trotz großen Leids gefügig zu sein. Könnt ihr dem entfliehen?

