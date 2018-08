Fumito Ueda, Schöpfer von ICO, Shadow of the Colossus und des PlayStation-4-Exklusivtitels The Last Guardian hat einen weiteren Teaser zu seinem neuen Projekt veröffentlicht. Bereits Anfang des Jahres zeigte er ein neues Bild zu einem bislang unangekündigten Spiel, auf dem ein Mädchen auf einem Altar, ein paar Tauben und eine riesige Gestalt am Boden zu sehen sind.

Auf dem neuen Bild sieht man dasselbe Mädchen, welches jetzt vor dem Altar steht und hinauf auf die Hand der riesigen Kreatur blickt, die sich anscheinend in derselben Position befindet, wie auf dem ersten Teaserbild. Es sind erneut mehrere Tauben zu sehen sowie der Schriftzug 2018.

guardian

Mysteriös. Fumito Ueda hat sich nicht weiter zu dem neuen Projekt geäußert.