Via Twitter bekundet der Entwickler Frictional Games ein Interesse daran, die gefeierten Survival-Horror-Spiele der Amnesia-Serie für die Nintendo Switch umzusetzen. Die Amnesia Collection umfasst insgesamt drei düstere Horrorspiele, die unter anderem bereits auf der PlayStation 4 erhältlich sind.

The Amnesia Collection besteht aus dem bahnbrechenden ersten Titel Amnesia: The Dark Descent, der experimentellen Erweiterung Amnesia: Justine und dem eindrucksvollen Nachfolger Amnesia: A Machine for Pigs.

We have had some queries about this, and we are interested in doing a Switch port! Can’t make any solid promises right now, but we’ll be sure to keep everyone on Twitter updated with further developments.

— Frictional Games (@frictionalgames) 29. Januar 2018