Frankreich wird Fussball Weltmeister 2018 laut FIFA 2018

Das ist doch mal eine Ansage seitens Electronic Arts! Mit Hilfe des am 29. Mai erscheinenden 2018 World Cup Russia-Updates für FIFA 18 tippt EA SPORTS den neuen Weltmeister, der im Sommer in Moskau gekrönt wird. Am Ende soll unser Nachbarland Frankreich als Weltmeister das Turnier erfolgreich beenden, während es für Deutschland zum Vizetitel reichen soll.

Die FIFA 18 Prognose für die FIFA WM 2018 in Russland:

Nachdem das WM-Abenteuer für Mannschaften wie Ägypten, Island oder Mexiko schon früh beendet ist, sind die Europäer nach einer dramatischen Vorrunde in den entscheidenden K.O.-Runden weitgehend unter sich. Im ersten Halbfinale kann Frankreich Belgien mit 2:1 besiegen, während der amtierende Weltmeister Deutschland seinen Vorgänger Spanien mit 3:1 besiegt und zum zweiten Mal in Folge ins Endspiel einzieht.

Im Finale gibt es dann einen wahren Krimi zwischen Deutschland und Frankreich, in dem am Ende die Franzosen mit 4:3 nach Elfmeterschießen die Nase vorn haben.

Der Franzose Antoine Griezmann und der Spanier Isco teilen sich laut unserer Prognose den Titel des besten Torjägers, und die Spanier stellen mit David De Gea zudem auch den besten Torhüter des Turniers.

Quelle: PM Electronic Arts