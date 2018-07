Microsoft hat in einem ausführlichen Livestream den Winter im kommenden Rennspiel Forza Horizon 4 vorgestellt. Wie auch die Vorgänger entsteht Teil 4 derzeit bei Playground Games in England und wird am 02. Oktober für Xbox One erscheinen.

Forza Horizon 4: Der Winter im Video

Die wohl größte Neuerung in Forza Horizon 4 sind die wöchentlich wechselnden Jahreszeiten, die Spieler vor ganz unterschiedliche Herausforderungen stellen. Schauplatz für den vierten Teil der Horizon-Reihe ist das wunderschöne Großbritannien vergangener Zeiten. In nativer 4K-Auflösung und HDR-Modus setzen sich Spieler das Ziel, mit 450 Autos der Horizon-Superstar zu werden.