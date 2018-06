Fortnite Rekord > Neue Meilensteine für den Shooter

Der Battle-Royale-Shooter ist weiterhin das Maß aller Dinge. Im Zuge der Veröffentlichung auf Nintendo Switch stellte der Titel neue Meilensteine auf, was Downloads und Spielerzahlen angeht. Die Fortnite Rekorde sind dabei eine echte Hausnummer.

Fortnite Rekorde bei Downloads und Spielern

Innerhalb von nur 24 Stunden wurde Fortnite auf der aktuellen Nintendo-Konsole satte 2 Millionen Mal heruntergeladen. Zudem vermeldet Epic Games, dass das Spiel – weniger als ein Jahr nach dem Relase – ganze 125 Millionen Spieler aufweisen kann.

Damit die Spieler auch weiterhin Spaß am Shooter haben, wird Epic Games auch künftig neue Items, Skins und Verbesserungen veröffentlichen. Doch auch der kompetitive Aspekt steht im Mittelpunkt der Entwickler, welche in der kommenden Saison mit attraktiven Preisgeldern locken.

Fortnite Worldcup – 100 Million Dollar Preisgeld

Um die Community und das wettkampforientiere PvP zu feiern, wurde bereits letzten Monat angekündigt, dass Epic Preisgelder in Höhe von 100.000.000 $ für Fortnite-Wettkämpfe in der Saison 2018/2019 zur Verfügung stellen wird.

Epic Games möchte seinen Fans Community-Events, Online-Events und großangelegt Turniere in aller Welt ermöglichen, an denen jeder teilnehmen kann und die Chance haben soll, gewinnen zu können. Die Qualifikationsspiele des Fortnite World Cups beginnen im Herbst 2018 und gipfeln Ende 2019 in der ersten Fortnite Weltmeisterschaft.

Wie das Ganze im Detail aussieht? Die 100.000.000 $ werden auf viele Events mit unterschiedlichem Wettkampfniveau überall auf der Welt aufgeteilt. Im Fortnite World Cup konzentrieren wir uns auf Solo- und Duo-Matches, jedoch wird es im Wettkampf auch genügend Gelegenheiten für Teams geben.

Diese Events sind für euch, die Spieler. Die Qualifikation für den Fortnite World Cup richtet sich nach Leistung. Epic wird keine Teams oder Privilegien verkaufen und dies auch Drittverbänden nicht erlauben.

Die Regeln, den Spielerverhaltenskodex, genauere Angaben zu den Plattformen und den Ablaufplan für den Herbst 2018 geben wir euch bald. Registriert euch hier, wenn ihr mehr über wettkampforientiertes Spielen in Fortnite erfahren wollt. Wir halten euch auf dem Laufenden!