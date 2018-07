Eigentlich sollte das neue Update für Epic Games kostenlosen Shooter Fortnite Battle Royale lediglich Bugfixes und die neue Karte beinhalten. Auf Reddit berichten nun aber einige Nutzer davon, dass auf einmal erneut plattformübergreifendes Spielen sei.

So tauchte in der Xbox One Lobby auf einmal ein Spieler auf, der einen PS4-exklusiven Skin besitzt. Auch das gemeinsame Spielen von PC- und Xbox One-Usern sei möglich.

Ob das Crossplay nur irrtümlich aktiviert wurde oder dieses Feature ab sofort fester Bestandteil des Spiels ist, ist unklar. Epic Games hat sich hierzu bisher nicht geäußert.