Campo Santo, die Entwickler von Firewatch kündigten heute via Twitter an, dass ihr Open World Spiel am 17.12. für die Nintendo Switch erscheint.

Firewatch is coming to Nintendo Switch on December 17th! We’ll be in the Americas, Europe, Australia, and Japan eShops. pic.twitter.com/BJvPnTd4KU — Campo Santo (@camposanto) 1. Dezember 2018

In Firewatch schlüpft ihr in die Rolle eines Wächters. Eure Aufgabe ist es von eurem Wachturm aus Qualm und Feuer zu entdecken und diese zu löschen. Die einzige Verbindung zur Außenwelt stellt euer Funkgerät dar, mit diesem könnt ihr mit eurer Vorgesetzten Delilah unterhalten und Infos bzw. Anweisungen entgegennehmen. Durch mysteriöse Umstände müsst ihr allerdings euren Turm verlassen und erkundet die Wildnis in einem fiktiven Wyoming. Ebenfalls ist es möglich eure Umgebung zu gestalten und Entscheidungen zu treffen. Weiter Infos zum Spiel findet ihr auf der offiziellen Seite. Wir sind gespannt und werden Firewatch für euch unter die Lupe nehmen.