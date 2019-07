Auf dem Youtube Kanal von GameXplain! wurde die einleitende Sequenz zu Fire Emblem: Three Houses veröffentlicht. Die Cutscene ist ca. drei Minuten lang und zeigt eine animierte Schlacht. Eine blonde Kriegerin führt ihre Armee gegen Nemesis und die seine in die Schlacht.

Anfangs fokussiert das FE: TH Opening auf das Ausmaß einer Schlacht und gibt erste Eindrücke wie viele Einheiten sich während einer Schlacht auf dem Feld befinden. In der nächsten Szene wechselt das Bild zu einem Duell der beiden Heerführer. Möglicherweise kommen euch einige Sequenzen bekannt vor, dies liegt daran, dass sie bereits für Ankündigungen genutzt wurden.

FE: TH spielt auf dem Kontinent Fódlan welcher von drei mächtigen Reichen beherrscht wird. Im Zentrum befindet sich das Kloster Garreg Mach, der Hauptsitz der Kirche der Seiros und der Ritter der Seiros. Als Hauptreligion Fódlans bewahrt die Kirche der Seiros nicht nur die Ordnung auf dem Kontinent. Im Kloster befindet sich auch die angesehene Militärakademie, an dieser werden die zukünftigen Herrscher Fódlans ausgebildet. Ihr beginnt Eure Reise als wandernder Söldner im Trupp eures Vaters Jeralt. Nach einer unerwarteten Begebeheit setzt Ihr eure verborgenen Kräfte frei und werdet daraufhin nach Garreg Mach eingeladen. Als Magister sollt Ihr die Führung eines der drei Häuser der Militärakademie übernehmen.

Fire Emblem: Three Houses erscheint am 26.07.2019 für die Nintendo Switch in mehreren Varianten.