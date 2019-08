Mit Fire Emblem: Three Houses hat Nintendo kürzlich einen weiteren Sommerhit für die Nintendo Switch veröffentlicht. In unserem Testbericht hatten wir euch bereits von den Qualitäten des Strategie-Titels berichtet. Nun könnt ihr euch dank Nintendo Deutschland ein eigenes Bild von dem strategischen Abenteuer machen. Gemeinsam mit Nintendo verlosen wir in der ersten Woche unseres Sommergewinnspieles drei Exemplare von Fire Emblem: Three Houses für die Nintendo Switch.

Fire Emblem: Three Houses Gewinnspiel – Die Preise

Dreimal je ein Exemplar von Fire Emblem: Three Houses für die Nintendo Switch

Teilnahmebedingungen:

Um an der aktuellen Gewinnspielaktion teilnehmen zu können, müsst ihr uns eine kleine Frage zum Spiel beantworten. In Fire Emblem: Three Houses dreht sich alles um die Rivalität der drei Familien-Häuser „Schwarze Adler“, „Blaue Löwen“ und „Goldene Hirsche“, für die ihr euch im Spiel entscheiden könnt. Daher möchten wir gern von euch wissen, für welches Haus ihr euch im Spiel entscheiden würdet und warum. Als kleine Entscheidungshilfe haben wir hier ein passendes Video, in dem die einzelnen Häuser vorgestellt werden, eingebunden:

Sendet uns eure favorisierte Wahl per E-Mail und dem Betreff: „Fire Emblem Gewinnspiel“ bis zum Ablauf des 18. August 2019 an Chris“at“gamezgeneration.de und begründet eure Wahl mit einer kurzen Begründung.

Teilnahmeberechtigt ist jeder, der das 14. Lebensjahr erreicht hat und einen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland besitzt

die Teilnahme erfolgt wie immer ohne Gewähr

pro Haushalt ist nur eine Teilnahme möglich

keine Barauszahlung der Gewinne möglich

von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Mitarbeiter und deren Angehörige von GamezGeneration.de und Nintendo Deutschland

Hinweis zur Teilnahme gemäß der DSGVO: Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert und entsprechend der Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt. Nach dem Teilnahmeschluss des Gewinnspieles werden die Daten entsprechend der EU-Datenschutz-Grundverordnung gelöscht. Die GewinnerInnen der Aktion erhalten ihren jeweiligen Preis an die bei uns übermittelte Adresse zugesandt. Im Anschluss wird diese ebenfalls gelöscht.

Vielen Dank an Nintendo Deutschland für die Gewinnspielkooperation