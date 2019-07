Fire Emblem: Three Houses – Neuer Trailer gibt weitere Informationen zu dem Haus „Die Goldenen Hirsche“ preis

Ohnehin rückt der Release des neuesten Ableger der Reihe immer näher und viele Fans können es kaum noch erwarten. Demnach ist es wenig verwunderlich, dass Nintendo uns immer wieder kleinere Häppchen präsentiert. So haben wir erst kürzlich über die Möglichkeit berichtet, dass man in Fire Emblem: Three Houses gleichgeschlechtliche Beziehungen führen kann. Jetzt gibt es außerdem einen neuen Trailer, welcher euch Claude und sein dazugehöriges Haus Die Goldenen Hirsche oder Golden Deer einmal genauer vorstellt. In dem Trailer seht ihr einige Charaktere und was sie mögen. Außerdem sieht man mit welchen Waffen besagte Einheiten scheinbar im Kampf agieren.

Hier der Trailer:

