Am 26. Juli erscheint das Taktik-Rollenspiel Fire Emblem Three Houses für Nintendo Switch, mit dem die Japaner das Sommerloch überbrücken wollen. Neben taktischen Kämpfen könnt ihr im Spiel auch Beziehungen mit anderen Charakteren eingehen und wie Nintendo Amerika jetzt verraten hat, sind selbst gleichgeschlechtliche Romanzen möglich.

Gleichgeschlechtliche Beziehungen in Fire Emblem Three Houses

Im Taktik-RPG Fire Emblem Three Houses entscheidet ihr über das Schicksal eines Kontinents am Rande des Krieges. Dabei könnt ihr im Verlauf des Spiels auch Romanzen mit anderen Charakteren beginnen.

Wie Nintendo Amerika jetzt gegenüber USGamer bestätigt hat, sind dabei auch gleichgeschlechtliche Beziehungen möglich. Bereits im Juni dieses Jahres hatte es entsprechende Gerüchte gegeben, die Nintendo jetzt also bestätigt hat. Eine offizielle Stellungnahme von Nintendo gibt es zu der Thematik allerdings nicht.

Um welche Charaktere es sich dabei handeln könnte, wollen wir an dieser Stelle aus Spoilergründen jedoch nicht verraten. Fire Emblem Three Houses erscheint am 26. Juli exklusiv für Nintendo Switch und führt euch auf den Kontinent Fódlan, auf dem drei Häuser um die Vorherrschaft kämpfen.