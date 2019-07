Fire Emblem Heroes: Neues Event zu Fire Emblem Three Houses steht vor der Tür

Fire Emblem Heroes erfreut sich als Mobile-Ableger der Taktik-Reihe auch heute noch großer Beliebtheit. Immer wieder sorgen Nintendo und Intelligent Systems dafür, dass die Spielerschaft mit regelmäßigen Abstand bei der Stange gehalten wird. Zur Feier der bevorstehenden Veröffentlichung des neuen Hauptteils der Serie, Fire Emblem: Three Houses, könnt ihr die drei Oberhäupte der Häuser, wie auch die Protagonistin in einem speziellen Event ergattern. Freut euch also auf den neuen Fokus, welcher euch Edelgard, Dimitri, Claude und Byleth (weiblich) bringt. Auch einen neues Story-Kapitel wird es geben.

Trailer

Der neue Fokus wird ab dem 22. Juli 2019 verfügbar sein! Fire Emblem: Three Houses erscheint übrigens am 26. Juli 2019.

Dieses Video ansehen auf YouTube

Quelle