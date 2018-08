Inon Zur, bekannter Komponist der Fallout-Serie, übernimmt auch für das kommende Multiplayer-RPG Fallout 76 die musikalische Leitung, das teilte Zur im Gespräch mit Variety mit.

Dort verrät er, dass er eng mit Fallout Director Todd Howard und Audio Director Mark Lampert zusammengearbeitet habe, um eine „anspruchsvolle und emotionale Musik zu komponieren, die den Spieler auf eine ganz neue Reise mitnimmt“.

Geprägt wird der Soundtrack vom Budapester Filmorchester und dem Lyris Streichquartett.

„Ich glaube, dass dies eine meiner bislang einzigartigsten Arbeiten ist und ich kann es kaum erwarten, sie mit allen zu teilen“

sagte Zur, der unter anderem auch für die Soundtracks zu Crysis, Prince of Persia: The Two Thrones oder Dragon Age Origins verantwortlich war.