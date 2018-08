Bethesda vermeldet, dass das Action-Rollenspiel Fallout 4 in der kommenden Woche ein Update auf die Version 1.9 erhalten wird. Dieses führt auf der PlayStation 4 die Unterstützung der leistungsfähigeren PS4 Pro ein. Auf dem PC wird zeitgleich ein Paket mit hochauflösenden Texturen erscheinen.

Fallout 4 auf der PS4 Pro

Wer eine PS4 Pro und sogar einen 4K-Fernseher sein Eigen nennt, darf sich auf ein paar grafische Verbesserungen in der postapokalyptischen Welt freuen.

So läuft das Spiel dann in einer nativen 1440p-Auflösung und verfügt über eine höhere Zeichentiefe für Bäume, Gras, Objekte und NPCs. Zudem wurden die Godray-Beleuchtungseffekte verbessert. Wann genau in der kommenden Woche das Update erscheinen wird, verriet Bethesda allerdings nicht.