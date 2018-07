Die reale Formel 1-Saison biegt an diesem Sonntag mit dem Großen Preis von Ungarn in ihre Sommerpause ein. Codemasters hat passend dazu ein neues Entwicklertagebuch veröffentlicht, welches euch den Karrieremodus näher vorstellt. In dem neuen Video erklärt Lee Mather, Game Director der F1-Serie bei Codemasters, wie die umfangreichen Veränderungen in der Forschung & Entwicklung dazu führen, den Spielern im Karrieremodus eine noch eindringlichere Erfahrung zu vermitteln. Die Veränderungen und Erweiterungen führen unter anderem dazu, dass für jedes F1-Team ein eigener Technologie-Baum mit unterschiedlichen Stärken, aber auch Risiken zur Verfügung steht.

Der zweite Teil der vierteiligen Serie enthüllt, dass in F1 2018 erstmals signifikante Änderungen im Reglement zwischen den Saisonen möglich sind. Wie im echten Formel 1-Sport auch, können plötzlich beschlossene Regeländerungen gravierende Effekte darauf haben, welche Teams um die Meisterschaft kämpfen, so dass es für den eigenen Erfolg extrem wichtig ist, auf diese Veränderungen so schnell wie möglich zu reagieren.

“Wir hatten bereits im Spiel des letzten Jahres ein umfangreiches R&D-System, dass wir jedoch sowohl basierend auf dem Feedback unserer Community, als auch auf unseren eigenen Wünschen zur Ausrichtung der Erfahrungen in der Karriere, erweitern wollten,“ kommentiert Lee Mather, Game Director für F1 2018 bei Codemasters. „Wir haben signifikante Veränderungen in der in-game-Preis-Struktur vorgenommen, ERS-Upgrades hinzugefügt, jedem einzelnen Formel 1-Team einen eigenem R&D-Technologie-Baum zur Verfügung gestellt und dazu noch einen Schleier über die weiteren Entwicklungsmöglichkeiten gelegt.“ „Die wesentlichste Neuerung ist jedoch die Einführung von Regeländerungen, durch die man nie wirklich wissen kann, in welche Richtung sich die anderen Teams in der nächsten Saison performance-seitig entwickeln werden.“ Lee fügt hinzu: „Die Spieler werden von ihren Ingenieurs-Teams darüber informiert, dass sich am Ende des Jahres eine Änderung der Regeln einstellen kann und zudem darauf hingewiesen, dass sie R&D-Punkte dafür verwenden können, um aufgewertete Teile zu sichern und Entwicklungsbereiche zu schützen, die bereits fortgeschritten sind. Diese Verfahrensweise kann dazu führen, dass Spieler in der folgenden Saison besser aufgestellt sind. Jedoch müssen sich auch alle anderen Teams mit den Regeländerungen arrangieren, so dass man nie zuvor absehen kann, welches Team in Melbourne das schnellste Team sein wird.“

Das neue Videotagebuch zu F1 2018, könnt ihr euch hier ansehen:

F1 2018 wird am 24. August 2018 für PlayStation 4 und Xbox One in Deutschland erscheinen.

Quelle: Pressemeldung Codemasters