Gut eine Woche vor dem offiziellen Release hat Codemasters einen neuen Trailer zu F1 2018 veröffentlicht, der weitere Gameplay-Eindrücke liefert. Viele Wörter wollen wir auch gar nicht verlieren, sondern direkt das besagte Videomaterial präsentieren:

F1 2018 erscheint am 24. August 2018 für PlayStation 4 und Xbox One. Unseren Testbericht zum Spiel könnt ihr in Kürze hier nachlesen.

Quelle: PM Codemasters